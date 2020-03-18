Tüm camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Tüm camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yeni tip korona virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip vasıtasıyla, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve...

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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yeni tip korona virüsüne karşı aldığı tedbirler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip vasıtasıyla, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri, kamu binaları, özel halk otobüsleri ve duraklar ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl merkezindeki tüm camilerde ve bebek bakım odalarında bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen püskürtmeli ve buharlı makineleri ile dezenfeksiyon işlemi yaptı.


Düzce Belediyesi yetkilileri, kapalı alanlarda, kamu kurumlarında ve toplu taşıma araçlarında, bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüleceğini açıkladı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:54 Kaynak: İHA

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