Son Dakika Haberleri: Tüm Camilerde Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı

Tüm Camilerde Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı

10 dakika önce

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Türkiye'deki bütün camilerde kınama mesajı okuttu.

Tüm Camilerde Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı, System.String[]
Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Türkiye'deki bütün camilerde kınama mesajı okuttu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Haydar Çavuş Camii'nde Cami İmam Vekili Fatih Taban da Yeni Zelanda'da yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da müminlerin bayramı olan cuma gününü hüzne çeviren, ibadet halindeki Müslüman kardeşlerimize düzenlenen menfur saldırı hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Şu husus bilinmelidir ki, dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, mabetlerimize ve Müslümanlara yapılan hiçbir saldırı asla kabul edilemez. Bu gibi provokatif hadiseler karşısında akl-ı selim ile hareket etmek Müslümanların şiarındadır. Bu menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Hak her türlü bela ve musibetten ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

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