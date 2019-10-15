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Tüm çiçekleri bağışladı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz gün açılan bir eczaneye gelen tüm çiçekler, eczane sahibi tarafından 1308 Osmaneli Belediye Spor'a bağışladı.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz gün açılan bir eczaneye gelen tüm çiçekler, eczane sahibi tarafından 1308 Osmaneli Belediye Spor'a bağışladı.


Bilecik'in tanınmış ailelerinden Çınar ailesinden önceki dönem Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı görevinin yürüten Selami Çınar'ın kızı Ecz. Aycan Çınar'a ait eczanesi Osmaneli'nde geçtiğimiz gün hizmete girdi. Açılışa gönderilen tüm çiçekleri Ecz. Aycan Çınar Bilecik 1. Amatör Lig'de ilçenin temsilcisi olan 1308 Osmaneli Belediye Spor'a bağışladı.


"Gençlerimizin için çok değerli olan destekler camiamızda ayrı bir sempati yaratıyor"


Yapılan bağış sonrası aileye teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Geçtiğimiz cuma günü açılışını yaptığımız Çınar Eczanesinin değerli sahib Ecz. Aycan Çınar kardeşimizin açılışta gelen çiçekleri 1308 Osmaneli Belediye Spor'a hediye etti. Gençlerimizin için çok değerli olan destekler camiamızda ayrı bir sempati yaratıyor. Bu ince ve yardımsever davranışı için Aycan Çınar ve Selami Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Eczanemiz tekrar ilçemize hayırlı olsun, kardeşlerimize bekledikleri kazançları sağlasın" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
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