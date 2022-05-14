Tüm cihazlar için GTA Vice City hileleri - Son Dakika

Rockstar'ın efsaneleşen oyun serisi GTA, en iyi açık dünya oyunları listesinin başında yer alıyor. Pek çok insan bu oyunla çocukluğunda tanıştı ve büyüdükçe yenilerini oynamaya devam etti. Bizde sizlerle GTA Vice City için tüm platformlarda kullanabileceğiniz hileleri paylaşıyoruz.

GTA serisi hakkında tüyler ürperten en ilginç teoriler

GTA Vice City hileleri

Bazı insanlar oyuna renk katıp eğlenmek istediği için, bazıları yapamadığı görevlerde destek almak için, bazıları ise yalnızca kaosu sevdiği için hile kullanıyor. Gelin hep birlikte PlayStation, Xbox ve bilgisayardaki GTA Vice City hileleri neler birlikte bakalım.

GTA Vice City bilgisayar hileleri