Son Dakika Haberleri: Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası

Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası

1 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası başladı.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda başlayan kupaya, yurt genelinden 77 sporcu katıldı.

Sporcular, etkinliğin ilk gününde rutin antrenmanlarını yaparak, müsabakalar öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Federasyonun Atıcılık Dalı Sorumlusu Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada 10-25 ve 50 metre havalı tabanca ile tüfek kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Müsabakada dereceye girecek sporcuların 14-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Bedensel Engelliler Dünya Kupası'na katılacağını vurgulayan Akgün, bu spora ilgiyi artırıp, yeni sporcular kazanmayı hedeflediklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:29 Kaynak: AA

Mersin, Türkiye Kupası, Spor
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