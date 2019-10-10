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Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için

28 dakika önce

Bursa'da binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sabah namazında Ulucami'ye akın etti.

Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için, System.String[]

Bursa'da binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sabah namazında Ulucami'ye akın etti. Harekatın başarılı geçmesi ve Türk Mehmetçiğinin zaferi için eller semaya açıldı.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Bursalılar sabah namazında Ulucami'de bir araya geldi. Binlerce kişi sabah namazında bir araya geldi. Kılınan namazın ardından harekatın başarılı geçmesi ve Türk askerinin zafere ulaşması için dua edildi. - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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