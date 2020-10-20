Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ... - Son Dakika

Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ...

20.10.2020 11:57
Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ..., System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada yaralanan araç sürücü Saadettin Ökkeş Kara ve 8 yaşındaki yeğeni hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada yaralanan araç sürücü Saadettin Ökkeş Kara ve 8 yaşındaki yeğeni hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından minik Zeynep yeniden hayata döndürülmeye çalışılırken, ilkyardım eğitimi aldığını belirten bir demir yolu görevlisi ve vatandaş da Sadettin Ökkeş Kara'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Kazayı haber alınca olay yerine gelen Hülya Kara ise kocası Saadettin Ökkeş Kara ve yeğenleri için dua etti.

Edinilen bilgiye göre Yalova'dan Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde oturan dayısının evine misafirliğe giden 50 yaşındaki Saadettin Ökkeş Kara, Kozdere İlköğretim Okulunda okuyan yeğenleri 8 yaşındaki Zeynep Azra Soysal ve 6 yaşındaki Elanur Soysal'ı kendi aracıyla okula bırakmak için evden çıktı. Okula doğru 77 AAJ 010 plakalı Renault marka araçla seyir eden Saadettin Ökkeş Kara, hemzemin geçitten geçtiği esnada dalgınlık sonucu gelen treni görmedi. Beyoğlu Destek Grubu olarak bilinen ve 2 vagon ile çekiciden oluşan yük treni, hemzemin geçitte çarptığı aracı yaklaşık 10 metre ileriye sürükledi. Feci kazada sürücü, yeğenleri Zeynep Azra ve Elanur, ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralılardan ilk önce 6 yaşındaki Elanur Soysal, çıkarılarak, İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü

SÜRÜCÜYE DEMİRYOLU GÖREVLİLERİ, YEĞENİNE SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla sürücü Saadettin Ökkeş Kara ve yeğeni Zeynep Azra Soysal da araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 ambulansında bulunan sağlık görevlileri tarafından dayı yeğenin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık görevlileri hemen 8 yaşındaki Zeynep Azra'ya ilk müdahalede bulunarak, geri döndürmeye çalıştı. İlk yardım eğitimi aldığını söyleyen bir demir yolu çalışanı ve bir vatandaş da, kalbi duran sürücü Saadettin Ökkeş Kara'ya müdahale etti. Uzun süren kalp masajının ardından kalbi çalıştırılan dayı ve yeğen, ambulanslarla olay yerine daha yakın olan Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü.

KOCASI VE YEĞENLERİ İÇİN ELLERİNİ AÇARAK DUA ETTİ

Kaza haberini alarak hemen olay yerine koşan Hülyan Kara ise kocası Saadettin Ökkeş Kara ve yeğeni Zeynep Azra'nın durumunu görünce büyük şok yaşadı. Hemen ellerini açan Hülya Kara, gözlerinin önünde müdahale edilen ve durumu ağır olan kocası ile yeğeni için dua etti.

Hastaneye getirilen dayı yeğenin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Öte yandan feci kazadan kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki Elanur Soysal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken Elanur'un kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinden Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

(Bekir Şentürk - Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ...
Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ...
Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ...
Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ...

Gaziantep, Vatandaş, Kalp, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüm duası onların acısını yaşamamak içindi ... - Son Dakika

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