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Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşıya karşı olanlara Diyanet'ten mesaj var: Kul hakkına girer - Son Dakika

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşıya karşı olanlara Diyanet'ten mesaj var: Kul hakkına girer

29.05.2021 10:16

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen "Aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi?" sorusunu yanıtladı. Yapılan açıklamada, "Salgında aşı olmamak kul hakkı ihlalidir. Bir Müslüman, hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması kavramında üzerine düşeni yapmakla yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamanın kul ve kamu hakkı olarak" değerlendirildiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haksız yere bir cana kıymak yasaklandığı gibi bir insana hayat vermek bütün insanlara hayat vermek gibi değerlendirilmiştir. İnsanların kendilerini kendi elleriyle tehlikeye atmaması emredilmiştir.

"MÜSLÜMANLAR ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Her hastalığın mutlaka şifasının yaratıldığını bildiren Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca "Tedavi olun ey Allah'ın kulları!" buyurarak tedavinin önemine de dikkat çekmiştir. Sağlık otoritelerince "salgın" olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler.

"TEDBİRLERE UYMAMAK KUL VE KAMU HAKKI İHLALİ OLUR"

Bilimsel usullere uygun olarak üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur.

"TÜM ÖNLEMLERE BAŞVURULMASI GEREKİR"

Şu halde bir Müslüman, öncelikle ruh ve beden sağlığını birtakım hastalık ve rahatsızlıklara karşı korumalı ve bunun için elinden gelen her türlü önleyici tedbire başvurmalıdır. Gerek kendisinin gerekse diğer insanların sağlığını tehlikeye atacak tutum ve davranışlardan sakınması Müslüman bireyin önemli görevlerinden biridir"

"BÜYÜK BİR VEBAL"

Özellikle hastalığı bulaşıcı ise yayılmasının ve başka insanlara bulaşmasının önüne geçilmeli. Bu konuda ihmalkâr davranıp kendimize ve başkalarına zarar vermek, kul ve kamu hakkının ihlal edilmesi olup büyük bir vebaldir. Zira dinimizde kişinin kendisine de başkalarına da zarar vermesi yasaklanmıştır."

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşıya karşı olanlara Diyanet'ten mesaj var: Kul hakkına girer

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken aşıya karşı olanlara Diyanet'ten mesaj var: Kul hakkına girer - Son Dakika


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