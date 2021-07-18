Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de gece boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymasına neden oldu.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Faciada evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.

İşte felaketin yaşandığı bölgeden kareler;