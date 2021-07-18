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Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı - Son Dakika

Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı

18.07.2021 15:31

Tüm dünyada etkili olan şiddetli yağışlar, can almaya devam ediyor. Son olarak Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların iki farklı bölgede etkili olmasıyla meydana gelen toprak kaymasında, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de gece boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymasına neden oldu.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Faciada evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.

İşte felaketin yaşandığı bölgeden kareler;

Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı

Maharaştra, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı - Son Dakika Dünya


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