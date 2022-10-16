Birinci nesil iPhone'un açık artırmada rekor fiyata satılması bekleniyor!

Apple'ın 1. nesil olarak adlandırdığı ilk iPhone açık artırmaya sunuldu. 2007 yılında Apple'ın kurucusu Steve Jobs tarafından tanıtılan model, ilk çıktığında 599 dolara satışa sunulmuştu. Telefonun şu anda ise rekor fiyata alıcısını bulması bekleniyor. Ürüne şimdiye kadar birçok kişi teklif sundu. Fakat açık artırmanın bitmesine daha zaman var. Peki 1. nesil iPhone için verilen en yüksek fiyat ne kadar oldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Birinci nesil iPhone'un 30.000 dolardan alıcı bulması bekleniyor!

Birinci nesil iPhone olarak adlandırılan ilk iPhone modeli, önceki yıllarda da birçok kez açık artırmaya sunulmuştu. En son 30.000 dolara alıcı bulan cihazın yine açık artırmada benzer fiyata satılması bekleniyor. Telefon eğer beklenen fiyata alıcı bulursa ilk çıktığı zamanki fiyatının tam olarak 50 katına satılmış olacak. Açık artırmada sunulan model, orijinal kutusunda ve hiç açılmamış durumda.

Teknoloji devinin son çıkardığı serideki iPhone 14, 799 dolardan satılıyor. Açık artırmadaki model için ise şu ana kadar 2500 dolardan başlayan 16 tane teklif verildi. Pazar günü sona erecek açık artırmadaki verilen son fiyat ise şu anda 10.446 dolar.

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Steve Jobs tarafından tanıtılan 1. nesil iPhone, iPod, telefon ve internet iletişim aracı olarak adlandırılmıştı. İlk çıkan birinci nesil iPhone'un; 3.5 inç büyüklüğünde ekranı, 2 Megapiksel kamerası ve bir web tarayıcısı mevcut.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz açık artırmadaki birinci nesil iPhone için en fazla ne kadar verirsiniz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.