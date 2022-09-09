Teis Başkanı Nurten Saydan: İzinleri Kontrolsüz Olarak Verilmeye Devam Ettiği Sürece Zayıflama İlaçları Ölüm Saçmaya Devam Edecek - Son Dakika
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Teis Başkanı Nurten Saydan: İzinleri Kontrolsüz Olarak Verilmeye Devam Ettiği Sürece Zayıflama İlaçları Ölüm Saçmaya Devam Edecek

09.09.2022 12:07
Teis Başkanı Nurten Saydan: İzinleri Kontrolsüz Olarak Verilmeye Devam Ettiği Sürece Zayıflama İlaçları Ölüm Saçmaya Devam Edecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internette satılan takviye edici gıdalar ve bitkisel zayıflama ilaçlarının insan sağlığına zararına dikkat çekerek satışlarının kontrol altına alınması için çağrı yaptı. Saydan, “Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, internette satılan takviye edici gıdalar ve bitkisel zayıflama ilaçlarının insan sağlığına zararına dikkat çekerek satışlarının kontrol altına alınması için çağrı yaptı. Saydan, "Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Muğla'da 15 yaşındaki bir gencin internetten alıp kullandığı zayıflama ilacından dolayı hayatını kaybetmesi ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. "Artık böyle haberler duymak istemiyoruz. Gençlerimiz ölmesin" diyen Saydan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Sendika olarak, başta en çok kullanıcıya sahip e-ticaret platformları olmak üzere kanunlara ve vatandaş sağlığına aykırı şekilde internet üzerinden 'takviye edici gıda' gibi masum bir ismin arkasına saklanarak pazarlanan bitkisel ilaçların ve münhasıran eczanelerimizde satılması gereken ilaçların satışlarının durdurulması, alınacak filtreleme önlemleriyle bu tip ilanların engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, TİTCK ve ilgili e-ticaret sitelerine gerekli başvurular yapıldığı halde bu başvurularımızın göz ardı edilmesi, önlem alınmaması çok üzücüdür.

"İLAÇ OLAN HER ÜRÜNÜN İNSANLARIMIZA VERİLME YERİ, MUTLAKA ECZANELERİMİZ OLMALIDIR"

İlacın satış yeri sadece eczanelerimizdir. İlaçların kargo ile gönderilmesi durumunda kişilere uygun şartlarda taşınmamış ilacın ulaşması söz konusu olacağı gibi, internet ortamında satılan ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığının tespit ve kontrolü de mümkün değildir. Daha ne kadar vatandaş hayatını kaybedince bu yanlışı durduracağız? Öncelikle ilgili bakanlığın bu ürünlerden elini çekmesi ve vazgeçmesi, bu tür ilaçları asıl sahibi olan Sağlık Bakanlığı'na devretmesi gerekmekte ve ilaç olan her ürünün insanlarımıza verilme yeri, mutlaka eczanelerimiz olmalıdır.

"HER TÜRLÜ TANITIMIN KONTROL ALTINA ALINMASINI SAĞLAYICI DÜZENLEMELER YAPILMASI, HALK SAĞLIĞI VE HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DAHA DOĞRU VE EMNİYETLİ OLACAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 'Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği' taslağı hazırlanmıştır. Son yıllarda internet dahil birçok kanaldan kontrolsüz bir şekilde üretimi, dağıtımı ve satışı yapıldığı için çeşitli halk sağlığı sorunlarına hatta ölümlere yol açan 'takviye edici gıdalar' ile ilgili olarak mevcut olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlandığını düşündüğümüz 'Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği' taslağına sendika olarak, eczacılık fakültelerimizden de görüş alarak kapsamlı bir rapor sunulmuştur. TEİS olarak, bu tarz ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp eczaneler üzerinden sunulması, her türlü tanıtımın kontrol altına alınmasını sağlayıcı düzenlemeler yapılmasının halk sağlığı ve hasta güvenliği açısından daha doğru ve emniyetli olacağı görüşümüz ilgili bakanlıkla paylaşılmıştır.

Bu ülkenin eczacıları olarak, bu ilaçların ruhsatları, izinleri kontrolsüz olarak verilmeye devam ettiği sürece zayıflama ilaçlarının ölüm saçmaya devam edeceğini, bu ilaçların sağlık bakanlığına devredilmesi gerektiğini kamuoyu aracılığıyla yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Teis Başkanı Nurten Saydan: İzinleri Kontrolsüz Olarak Verilmeye Devam Ettiği Sürece Zayıflama İlaçları Ölüm Saçmaya Devam Edecek - Son Dakika
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