TEİS'ten Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliğe eleştiri - Son Dakika
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TEİS'ten Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliğe eleştiri

29.08.2022 13:40
TEİS'ten Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliğe eleştiri

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde 25 Ağustos'ta yapılan değişiklik nedeniyle doktor beyanının geçersiz sayılacağını ve hastanın ilaç almasının engelleneceğini savundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde 25 Ağustos'ta yapılan değişiklik nedeniyle doktor beyanının geçersiz sayılacağını ve hastanın ilaç almasının engelleneceğini savundu.

Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında, 25 Ağustos 2022'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'de, "Medula kaydı bulunmayan ilaçların Kurumca bedelinin karşılanmayacağı"nın öngörüldüğünü belirtti.

Yeni değişikliğe kadar, birbirleriyle bağlantılı, basamaklı ilaçlar reçete edildiğinde raporların açıklama kısmına doktor tarafından "Kullanıldı, tolere edemedi, etki görülmedi" ibarelerinin eklendiğini ve ilaçların bedelinin karşılandığını aktaran Saydan, şöyle devam etti:

"Şimdi ise SGK, 'Hekimin reçetede, (hasta şu ilacı kullanmıştır, sonuç alınamamıştır) şeklindeki beyanlarını kabul etmem, hastanın Medula ilaç geçmişinde o ilacın kaydı olması gerekmektedir' diyor. Bu değişiklikle 'Doktorun tedavisine müdahale edilemez' ilkesi tamamen değerini yitirmiştir. SGK'nin bu uygulaması, eczacıya hekimin teşhis ve tedavisinin takibini yaptırtarak günlük iş akışını yavaşlatacak ve hasta ile karşı karşıya gelmesine neden olacaktır. Eczacı her reçetenin, her ilacın peşinde koşturabilecek güç ve zamana sahip değildir. Kaldı ki Medula Sistemi en fazla bir yıllık ilaç geçmişini göstermekte, ücretli olarak ilacını alan hastanın bu bilgisine erişme imkanımız bulunmamaktadır."

"Hasta mağduriyetini engellemesini talep ediyoruz"

Piyasadaki 14 bin 932 ruhsatlı ilaçtan 8 bin 178'inin bedelinin SGK tarafından ödendiğini ifade eden Genel Başkan Saydan, yeni düzenleme ile eczacılardan binlerce ilacın tek tek manuel olarak geçmiş kontrolünün yapılmasının istendiğini ifade etti. Bunun mümkün olmadığını aktaran Nurten Saydan, şunları kaydetti:

"Kurumun bilgisayar sisteminin kontrol edemediği şeylerden sorumlu tutulmamızın mantıklı bir izahı da bulunmamaktadır. Hastanın geçmişte bu ilacı kullanıp kullanmadığını öğrenmek için eczacılar sistemde tarama yapmak zorunda kalacağı için eczacılık hizmetinde aksama da olacaktır. Bizlerden istenen insanüstü bir eylemdir. Eczane eczacıları olarak bizler geri ödeme kontrol dedektörü, arşiv tarama robotu değiliz. Dolayısıyla da TEİS olarak SGK'den bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesini, doktor reçete yazarken sistemin uyarı vermesini sağlayarak hasta mağduriyetini engellemesini ivedilikle talep ediyoruz."

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Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Nurten Saydan, TEİS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEİS'ten Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliğe eleştiri - Son Dakika

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