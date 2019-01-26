Son Dakika Haberleri: Tüm Ekipler Bir Oldu, 80 Yaşındaki Leyla Nine Hastaneye Ulaştırıldı

Tüm Ekipler Bir Oldu, 80 Yaşındaki Leyla Nine Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Bingölü'ün Yedisu ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Leyla nine, tüm ekiplerin saatler süren ortak çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Tüm Ekipler Bir Oldu, 80 Yaşındaki Leyla Nine Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Bingölü'ün Yedisu ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Leyla nine, tüm ekiplerin saatler süren ortak çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Kabayel köyü Giyimli mezrasında yaşayan 80 yaşındaki Leyla İbin, rahatsızlandı. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Yola çıkan ekipler, yer yer 2 metreyi aşan kar ve yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi. Kaymakamlık koordinesinde bölgeye sevk edilen ekipler, karlı yolları 15 saatlik çalışma ile aştı. Eve ulaşan ekipler, yaşlı kadını ambulansa alarak İlçede bulunan Aile Sağlığı Merkezine götürdü.

Tedavi altına alınan Leyla ninenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Yedisu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin Ekrem İmamoğlu'nun CHP Adayı Olduğunu Öğrenen Yaşlı Kadın, "Aman Aman Aman" Diyerek Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:27:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüm Ekipler Bir Oldu, 80 Yaşındaki Leyla Nine Hastaneye Ulaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]