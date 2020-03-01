Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti - Son Dakika

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler akın akın geldikleri Edirne'den, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler akın akın geldikleri Edirne'den, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.Binlerce göçmen, Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaparken, bu sayı her saat artarak sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:44 Kaynak: DHA
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