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Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı
15 dakika önce
Soğuk algınlığı gerekçe gösterilerek bütün programlarını iptal eden Papa Francis'e yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı. İtalyan basını son günlerde giderek yayılan söylentilere noktayı koyarak Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu.
Soğuk algınlığı gerekçe gösterilerek bütün programlarını iptal eden Papa Francis'e yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı.
İtalyan basını son günlerde giderek yayılan söylentilerin ardından Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni'nin ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:11
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