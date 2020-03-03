Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı - Son Dakika
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Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı

15 dakika önce

Soğuk algınlığı gerekçe gösterilerek bütün programlarını iptal eden Papa Francis'e yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı. İtalyan basını son günlerde giderek yayılan söylentilere noktayı koyarak Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu.

Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı, System.String[]

Soğuk algınlığı gerekçe gösterilerek bütün programlarını iptal eden Papa Francis'e yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı.


İtalyan basını son günlerde giderek yayılan söylentilerin ardından Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni'nin ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti.

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Papa Francis, Koronavirüs, Papa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:11 
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