Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde bugün itibariyle başladı. Cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev ve bahçe gereçleri, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin sergilendiği fuar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 650 firmanın ürünlerini sergilediği fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 35 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuar katılımcı firmalara yurt dışına ihracat yapmak için olanaklar da sağlıyor. Fuara katılan ziyaretçiler ise yenilikçi tasarımlarla donatılmış ev ve mutfak endüstrisinin ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Zuchex 2021'de dört gün boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Zuchex 2021'in açılışı Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, ZÜCDER Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in katılımıyla gerçekleşti.

"Ev ve mutfak eşyaları sektörünün gelişmesi adına önemli bir yoldayız"

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ev ve mutfak eşyaları sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör. Hedefimiz bu yılı 6 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla tamamlamak. Pandemiden sonra fuarlardaki enerji çok güzel. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye'nin geleceğini temsil eden, katma değeri ve Ar-Ge'yi içinde barındıran endüstri yoğunluğu olan bir sektör. Tüm fuarlarda stantların dolduğunu gördüm. Yabancı ziyaretçiler çok yoğun katılım gösterdi. Sektörün daha da gelişmesi adına önemli bir yoldayız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz, "Sektörümüz uzun yıllardır dış ticaret fazlası veriyor. Türkiye pandemiye rağmen ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü. İkinci çeyrekte ise yüzde 21,7'lik bir büyümeyle önemli bir başarıya imza atmıştır. Züccaciye sektörünün bu başarıda önemli bir payının olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sektör ilk 7 ayda 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye sektörünün 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İlk sekiz ayda bir önceki yıla göre yüzde 45 büyüyerek 2,7 milyar dolardan 3,9 milyar dolar ciroya ulaştık. Her ay yaklaşık 500 milyon dolarlık ciro demektir. Bu yılı 6 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacağımızı hesaplıyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştik. Bu yılın ilk yedi ayında 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise yaptığı konuşmada "Zuchex fuarının plastik, cam, metal, seramik, porselen, elektrikli ev ve mutfak eşyaları alanında, 6 ayrı sektörde en kapsamlı organizasyonların başında geliyor. Bu yıl fuara İKMİB üyesi 115 firmamız katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur da "Fuarımızın 31'incisi düzenleniyor. Bu fuar tüm ev ve mutfak eşyaları sektörüne ihracatta ve iç pazarda çok önemli fırsatlar sunuyor. Geçen sene pandemiden dolayı fuarı gerçekleştirememiştik. Bunun da getirdiği bir etkiyle bu yıl daha fazla ziyaretçinin kayıt yaptırdığı bir fuarı karşılıyoruz. Züccaciye sektörü Türkiye'deki ihracatçı sektörlerden birisidir. Yabancı katılımcı sayısı da her sene artıyor diyebiliriz" sözlerini ifade etti.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 19 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. - İSTANBUL