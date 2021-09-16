Üye Girişi
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı - Son Dakika

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

16.09.2021 14:57
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı, System.String[]

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde bugün itibariyle başladı. Cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev ve bahçe gereçleri, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin sergilendiği fuar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 650 firmanın ürünlerini sergilediği fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 35 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuar katılımcı firmalara yurt dışına ihracat yapmak için olanaklar da sağlıyor. Fuara katılan ziyaretçiler ise yenilikçi tasarımlarla donatılmış ev ve mutfak endüstrisinin ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Zuchex 2021'de dört gün boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Zuchex 2021'in açılışı Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, ZÜCDER Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in katılımıyla gerçekleşti.

"Ev ve mutfak eşyaları sektörünün gelişmesi adına önemli bir yoldayız"

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ev ve mutfak eşyaları sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör. Hedefimiz bu yılı 6 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla tamamlamak. Pandemiden sonra fuarlardaki enerji çok güzel. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye'nin geleceğini temsil eden, katma değeri ve Ar-Ge'yi içinde barındıran endüstri yoğunluğu olan bir sektör. Tüm fuarlarda stantların dolduğunu gördüm. Yabancı ziyaretçiler çok yoğun katılım gösterdi. Sektörün daha da gelişmesi adına önemli bir yoldayız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz, "Sektörümüz uzun yıllardır dış ticaret fazlası veriyor. Türkiye pandemiye rağmen ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü. İkinci çeyrekte ise yüzde 21,7'lik bir büyümeyle önemli bir başarıya imza atmıştır. Züccaciye sektörünün bu başarıda önemli bir payının olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sektör ilk 7 ayda 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye sektörünün 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İlk sekiz ayda bir önceki yıla göre yüzde 45 büyüyerek 2,7 milyar dolardan 3,9 milyar dolar ciroya ulaştık. Her ay yaklaşık 500 milyon dolarlık ciro demektir. Bu yılı 6 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacağımızı hesaplıyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiştik. Bu yılın ilk yedi ayında 2,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise yaptığı konuşmada "Zuchex fuarının plastik, cam, metal, seramik, porselen, elektrikli ev ve mutfak eşyaları alanında, 6 ayrı sektörde en kapsamlı organizasyonların başında geliyor. Bu yıl fuara İKMİB üyesi 115 firmamız katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur da "Fuarımızın 31'incisi düzenleniyor. Bu fuar tüm ev ve mutfak eşyaları sektörüne ihracatta ve iç pazarda çok önemli fırsatlar sunuyor. Geçen sene pandemiden dolayı fuarı gerçekleştirememiştik. Bunun da getirdiği bir etkiyle bu yıl daha fazla ziyaretçinin kayıt yaptırdığı bir fuarı karşılıyoruz. Züccaciye sektörü Türkiye'deki ihracatçı sektörlerden birisidir. Yabancı katılımcı sayısı da her sene artıyor diyebiliriz" sözlerini ifade etti.

31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 19 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. - İSTANBUL

Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı
Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı

Büyükçekmece, Türkiye, dolar, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL 14:53 Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı 14:49 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı 14:35 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 14:02 Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

Son Dakika Haberleri
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
14:51 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:28
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı         
15:12
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı         
14:52
Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor         
14:38
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım         
14:14
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 15:40:00. #1.12#
SON DAKİKA: Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisi tek çatı altında toplandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement