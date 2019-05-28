Son Dakika Haberleri: Tüm Fiat Professional modellerinde faizsiz 50 bin liralık kredi
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Tüm Fiat Professional modellerinde faizsiz 50 bin liralık kredi

3 saat önce

Fiat Professional mayıs ayında düzenlediği satış kampanyasıyla, kampanya kapsamında tüm Fiat Professional modellerinde, 50 bin lira için 12 ay faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.

Tüm Fiat Professional modellerinde faizsiz 50 bin liralık kredi, System.String[]
Fiat Professional mayıs ayında düzenlediği satış kampanyasıyla, kampanya kapsamında tüm Fiat Professional modellerinde, 50 bin lira için 12 ay faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional mayıs ayında düzenlediği satış kampanyasıyla avantajlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında tüm Fiat Professional modellerinde, 50 bin lira için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Mayıs ayında, segmentinin öncüsü Fiat Doblo da kullanıcılarıyla cazip seçeneklerle buluşmayı sürdürüyor. 2019 model yılı Doblo'lar 75 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla ve 50 bin lira için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna kadar 66 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Bir benzinli ve üç dizel motor alternatifi sunan Doblo, ticaret hayatını kolaylaştırırken sunduğu otomobil konforuyla da mutluluk yaşatıyor. Fiat Doblo'nun seçenekleri arasında bulunan 120 HP gücündeki 1.6 Multijet motorlu ve 320 Nm tork üreten versiyon, sınıfının en atak ve en güçlüsü olarak ön plana çıkıyor. Arka tam bağımsız süspansiyon ile otomobil konforu sunan Doblo versiyonlarında otomatik klima, elektrikli katlanır aynalar, ısıtmalı ön koltuklar, geri görüş kamerası, yağmur ve far sensörü gibi konfor artırıcı özellikler kullanıcılarla buluşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:10 Kaynak: AA
Fiat Doblo, Fiat, Ekonomi
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