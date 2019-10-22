Tüm gelir Şanlıurfa'daki ilkokula gidecek

Bu yıl, ikinci sezonu yapılacak olan etkinliklerinin ilki 30 Ekim Çarşamba akşamı, saat 19: 30'da Akatlar kampüsünde, Ulucan Kardeşler'in konseri ile başlıyor.



30 Ekim'de ilk konserin konukları keman sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan olacak.



Dünyanın her yerinde, büyük bir müzik sevgisiyle verdikleri konserlerinde seyirciyle özel bir bağ kuran Birsen ve Özcan Ulucan, Schubert, Dvorak, Kreisler, Elgar, Saygun gibi klasik müziğin büyük bestecilerinin esrelerini yorumlayacak. Konserin ardından Ali Pınar'ın sanatçılarla yapacağı bir söyleşi gerçekleşecek.



Bu yıl Borusan Klasik ve DoRe Müzik'in katkılarıyla gerçekleşecek olan Açı Kültür Sanat etkinliklerinin geliri Şanlıurfa'daki bir ilkokulun onarımı için ayrılacak.