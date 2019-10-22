Son Dakika Haberleri: Tüm gelir Şanlıurfa'daki ilkokula gidecek
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Tüm gelir Şanlıurfa'daki ilkokula gidecek

1 saat önce

Bu yıl, ikinci sezonu yapılacak olan etkinliklerinin ilki 30 Ekim Çarşamba akşamı, saat 19: 30'da Akatlar kampüsünde, Ulucan Kardeşler'in konseri ile başlıyor.

Tüm gelir Şanlıurfa'daki ilkokula gidecek, System.String[]

Bu yıl, ikinci sezonu yapılacak olan etkinliklerinin ilki 30 Ekim Çarşamba akşamı, saat 19: 30'da Akatlar kampüsünde, Ulucan Kardeşler'in konseri ile başlıyor.


30 Ekim'de ilk konserin konukları keman sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan olacak.


Dünyanın her yerinde, büyük bir müzik sevgisiyle verdikleri konserlerinde seyirciyle özel bir bağ kuran Birsen ve Özcan Ulucan, Schubert, Dvorak, Kreisler, Elgar, Saygun gibi klasik müziğin büyük bestecilerinin esrelerini yorumlayacak. Konserin ardından Ali Pınar'ın sanatçılarla yapacağı bir söyleşi gerçekleşecek.


Bu yıl Borusan Klasik ve DoRe Müzik'in katkılarıyla gerçekleşecek olan Açı Kültür Sanat etkinliklerinin geliri Şanlıurfa'daki bir ilkokulun onarımı için ayrılacak.

Şanlıurfa, Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:39 
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