Son Dakika Haberleri: Tüm Gerçekler - Evlilik - Tecrübe - Bekarlık - Kocakarı Ansiklopedisi #2

Tüm Gerçekler - Evlilik - Tecrübe - Bekarlık - Kocakarı Ansiklopedisi #2

14 dakika önce

Merhaba arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni serisi olan "KOCAKARI ANSİKLOPEDİSİ" nin ikinci bölümünde bu sefer ben "Melis"siz, tek başıma karşınızdaydım. Bu serimizde konuları (TÜM GERÇEKLER - EVLİLİK - TECRÜBE - BEKARLIK) - bir kadın ve bir erkekolarak ayrı ayrı değerlendiriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:09 Kaynak: Youtube

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