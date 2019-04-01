Tüm Gerçekler - Evlilik - Tecrübe - Bekarlık - Kocakarı Ansiklopedisi #2
14 dakika önce
Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni serisi olan "KOCAKARI ANSİKLOPEDİSİ" nin ikinci bölümünde bu sefer ben "Melis"siz, tek başıma karşınızdaydım. Bu serimizde konuları (TÜM GERÇEKLER - EVLİLİK - TECRÜBE - BEKARLIK) - bir kadın ve bir erkekolarak ayrı ayrı değerlendiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:09 Kaynak: Youtube
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