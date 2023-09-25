Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! Üniversitelilere vergisiz telefon satışı başlıyor

Milyonlarca üniversite öğrencisinin dört gözle beklediği Kabine Toplantısı, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda üniversitelilere yönelik vergisiz telefon satışıyla ilgili düzenlemenin karara bağlanması bekleniyor.

ERDOĞAN BİR SONRAKİ TOPLANTIYI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri, ülkemizin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yüksek öğretimde olan öğrencilerimize taahhüdümüz olan konuyu değerlendirdik. Nihai çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." demişti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TELEFONLARI KAPSAYACAK

Gençlerin merakla beklediği düzenleme için sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlemenin detaylarını paylaşacak. 7 milyon öğrenciyi kapsayan kampanya Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar içerisinde bir üst sınır olacak. Ayrıca alınacak telefonun kişinin hattıyla uyumlu olması gerekecek yani cihazı en az 2 yıl başkası kullanamayacak. Gençlere aylık 10 GB bedava internet de verilecek.

VAADİ BİZZAT ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadinde bulunan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti.

HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak." demişti.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları: