Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu - Son Dakika
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Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu

25.05.2022 23:33

Merkez Bankası 2022 yılının 5. faiz kararını 26 Mayıs saat 14.00'de açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit bırakılması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'de açıklanacak.

2022'DE FAİZ SABİT KALDI

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 14 seviyesinde dururken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

YORUMLAR
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TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı

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Son Dakika Finans Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu - Son Dakika
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