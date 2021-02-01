Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var - Son Dakika

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var

01.02.2021 07:30
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var, System.String[]

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda; koronavirüs salgınında 81 ildeki son durum, kısıtlamaların esnetilmesi, aşılama uygulaması, okulların durumu ve gıda fiyatlarındaki artış görüşülecek.

Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna " Kabine'de değerlendireceğiz" sözleriyle cevap vermesi, vatandaşın tüm ilgisini bugün gerçekleşecek toplantıya vermesine neden oldu.

Son dönemdeki vaka sayılarından aşı uygulamasına, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden iç ve dış ilişkilere kadar gündeme dair önemli başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

SALGININ SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

KISITLAMALARIN ESNETİLECEK Mİ?

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILACAK

Yine devam eden aşılama uygulaması ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler ele alınacak. Çin'den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken diğer yandan Rus Sputnik aşısının da Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varılması görüşülecek. Yerli aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

FAHİŞ GIDA FİYATLARI GÖRÜŞÜLECEK

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine'de görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz" demişti.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi. Yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak. Toplantıda, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak.


Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Cuma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var - Son Dakika


Son Dakika

ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı
Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında         
07:25
Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:59
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor         
21:46
Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi         
20:10
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 07:38:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei