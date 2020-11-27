Tüm hafta boyunca en çok 'indirim' konuşuldu

Tüm dünyada 'Black Friday' olarak kabul edilen alışveriş çılgınlığı Türkiye'de de devam ediyor. Medya takip kurumu Ajans Press'in araştırmalarına göre, indirim kelimesi bu hafta boyunca 10 bin 752 habere konu oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Black Friday indirimleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre son bir hafta içerisinde Black Friday indirimleri ile alakalı medyaya 2 bin 123 haber yansıdığı tespit edildi. Bu indirimler bazı köşe yazarlarının eleştiri odağında olurken, markaların ve e-ticaret sitelerin düzenlediği reklamlar hem sosyal medyada hem de televizyonda oldukça yer aldı. Online mecralarda ise Kasım ayı içerisinde 4 binin üzerinden haber yansıması tespit edildi. İndirim kelimesi ise bu hafta boyunca 10 bin 752 habere konu oldu.