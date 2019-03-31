Tüm Halkımızı Oy Kullanmaya Davet Ediyorum"
32 dakika önce
Kırklareli'nde 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor.
Kırklareli
'nde 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor.
Oy kullanacakları okulların önüne gelen seçmenler, saat 08.00'den itibaren oylarını kullanıyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda 1108 nolu sandıkta eşi İlknur Bilgin ile oyunu kullandı. Vali Bilgin
, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Şuana kadar seçimlere katılım oranının yüzde 50 olduğunu ifade eden Bilgin, "İnşallah bu oran yüzde 90'ları bulur. Önemli olan halkımızın kendi özgür iradesini n sandığa yansıması. Dünyada en yüksek oy kullanma oranı ülkemizde. Tüm halkımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:48 Kaynak: AA
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