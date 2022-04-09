Tüm havalimanlarında ilk üç ayda 29,6 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Tüm havalimanlarında ilk üç ayda 29,6 milyon yolcuya hizmet verildi

09.04.2022 15:11
Tüm havalimanlarında ilk üç ayda 29,6 milyon yolcuya hizmet verildi

TÜRKİYE genelindeki havalimanlarında bu yılın ilk 3 ayında üst geçişlerle birlikte 338 bin 386 uçağa hizmet verildi.

TÜRKİYE genelindeki havalimanlarında bu yılın ilk 3 ayında üst geçişlerle birlikte 338 bin 386 uçağa hizmet verildi. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,6 oranında artarak, 29 milyon  663 bine ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mart ayına ait havayolu uçak ve yolcu trafiğini açıkladı. Salgın nedeniyle getirilen seyahat yasaklarının kaldırılmaya başlamasıyla birlikte mart ayında iç ve dış hatlarda Türkiye genelindeki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 oranında artarak 10 milyon 960 bin olarak gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte uçak trafiği ise 120 bin 295'e ulaştı. Mart ayı ulaşılan rakamlarla birlikte Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk üç ayında  iç ve dış hatlarda hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.6 oranında artarak 29 milyon  663 bine, üst geçişlerle birlikte uçak trafiği  de 338 bin 386 olarak gerçekleşti.


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Türkiye, Uçak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüm havalimanlarında ilk üç ayda 29,6 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika


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