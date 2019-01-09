Tüm Hemşehrilerimizin Gönüllerine Girmeye Çalışacağız"

AK Parti Ödemiş
Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, seçim sürecinde ilçede yaşayan herkese ulaşarak, gönüllerine girmeye çalışacaklarını söyledi.
Bezmez, düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin kendisini aday olarak göstermesinden mutlu olduğunu belirterek, seçim çalışmalarında mevcut belediye başkanı Mahmut Badem
ve aday adaylarıyla el ele vererek yürüteceklerini söyledi.
Ödemiş'te partisinin bayrağını daha yukarılara çıkarmak arzusunda olduklarını anlatan Bezmez, "Nasip olursa 31 Mart'ta biz göreve
geldiğimizde şu anda mevcut devam eden tüm yatırımların en yakın takipçisi
olacağız. Zaten ben her zaman için devlette devamlılığın esas olduğunu
inanırım. Organize sanayi benim
dönemimde 1995 -1996 yıllarında başlamıştı. O zaman da programlara
alınmış kamulaştırılması yapılmıştı. Son dönemde Mahmut başkanım çok büyük gayret gösterilerek organize sanayinin tüm alt yapısı yapılarak yatırımcılara
da arsa tahsis belgeleri verilmiştir. Önümüzdeki günlerde de bir yatırımcı
arkadaşımız temel atma töreniyle tesisini yapacaktır." dedi.
Bezmez, çalışmalarını AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi
ve İl Başkanı Aydın Şengül
'ün önderliğinde sürdüreceklerini aktardı.
Seçim stratejisinin belirlenmesinin ardından sahaya çıkacaklarını anlatan Bezmez, şunları kaydetti:
"Tüm
hemşehrilerimize ulaşarak gönüllerine girmeye çalışacağız. Onlara
kendimizi tanıtmaya çalışacağız. Yapacak olduğumuz hizmetleri anlatmaya
çalışacağız. Şubat ayı başından başlayarak, 31 Mart'a kadar ben kendi adıma
Ödemişimiz'in tüm mahallerine, tüm köylerine ulaşarak onları ziyaret edeceğim. Sadece yapacaklarımızı değil bizlerden beklentilerini de dinleyeceğiz."