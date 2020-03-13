Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,... - Son Dakika

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Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,...
29 dakika önce
Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak. Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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