Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,... - Son Dakika

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,...

29 dakika önce

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak.

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika,..., System.String[]

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak

Avusturya, İspanya, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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