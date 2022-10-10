Tüm ihtiyaçlarını belediyenin karşıladığı kimsesiz kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tüm ihtiyaçlarını belediyenin karşıladığı kimsesiz kadın evinde ölü bulundu

10.10.2022 21:50

Tüm ihtiyaçlarını belediyenin karşıladığı kimsesiz kadın evinde ölü bulundu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barınma ve tüm ihtiyaçları ilçe belediyesi tarafından karşılanan 67 yaşındaki kimsesiz kadın, evinde ölü bulundu.

Tüm ihtiyaçlarını belediyenin karşıladığı kimsesiz kadın evinde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde barınma ve tüm ihtiyaçları ilçe belediyesi tarafından karşılanan 67 yaşındaki kimsesiz kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi 4059. Sokak'ta 2 yıl önce ilçe belediyesince yaşaması için ev tahsis edilen ve tüm ihtiyaçları karşılanan kimsesiz Tülay Kepe'den komşuları 4 gündür haber alamadı. Kepe'nin evine giden komşuları, gelen koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde yaşlı kadının cansız bedenini buldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde çalışma yaparken, savcının incelemesinin ardından Kepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüm ihtiyaçlarını belediyenin karşıladığı kimsesiz kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüm ihtiyaçlarını belediyenin karşıladığı kimsesiz kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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