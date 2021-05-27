Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti - Son Dakika

Öğle saatlerinde ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen İrem Zeynep K., Ali Baba Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın inşaatının çatısına çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çatıda İrem Zeynep'i görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İrem Zeynep K. atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İrem Zeynep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTİHAR ANI KAMERADA

Tedaviye alınan İrem Zeynep K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İrem Zeynep K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.