Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye'nin tüm illerinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Bu kısıtlamalar, aksi bir karar alınıncaya uygulanmaya devam edilecek. - ANKARA