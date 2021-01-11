Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
11.01.2021 06:36
Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Türkiye'nin tüm illerinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Bu kısıtlamalar, aksi bir karar alınıncaya uygulanmaya devam edilecek. - ANKARA
Son Dakika Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı "Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın kullanıcı sayısı yüzde 15 azaldı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı