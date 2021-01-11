Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

11.01.2021 06:38

Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Korona virüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA - Korona virüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye'nin tüm illerinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Bu kısıtlamalar, aksi bir karar alınıncaya uygulanmaya devam edilecek.

Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs, Türkiye, Cuma, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


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