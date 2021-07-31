TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi
TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

09.08.2021 14:03

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel bölgesinde 60 personel ve 32 araç ile çalışma yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel bölgesinde 60 personel ve 32 araç ile çalışma yürütüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez sel bölgesine gitti

Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında maddi hasara neden olan sel felaketinin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 60 personel, 30 iş makinası ve 2 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İtfaiye ekipleri sel bölgesinde arama kurtarma ve tahliye çalışması yürütürken Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise yerleşim yerlerinde çamur temizliği, enkaz kaldırma ve tahrip olan yolların onarımı için aralıksız bir şekilde çalışıyor. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularına kapılan bir vatandaş kurtarıldı. Bölgede Van Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve DSİ ile Başkale Belediyesine bağlı ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmaları ise devam ederken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de sel bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Van, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi
00:43 Sinirden küplere bindi! "Icardi'den Murat Sancak'a ne" diyen Dursun Özbek'ten sert açıklamalar
00:28 Kanye West, 46. yaş gününe böyle girdi
00:24 Yeni yaşını kutlayan Kanye West'in konukları partide çıplak kadın üzerinde sushi yedi
00:17 Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı
00:13 Şarkının sözlerini değiştirip okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı
00:06 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı
00:02 Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
00:00 Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı
23:55 Ana haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 01:16:46. #1.11#
SON DAKİKA: TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement