İnsan vücudundaki gizli çizgilerin sırrı! Görebilmek için sadece tek bir yol var

İnsan vücudu hakkında bilim insanları yeni bilgiler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Tüm insanların vücudunda farklı farklı şekillerde var olan ancak çıplak gözle görülemeyen çizgiler sosyal mecrada büyük ilgi çekti.
Bu çizgiler 1901 yılında Alman dermatolog Alfred Blaschko tarafından tanımladı. Blaschko çizgilerinin tam olarak ne sebeple oluştuğu bugün bile tartışmalı bir alan olsa da bilim insanları, bu çizgilerin deri hücrelerinin gelişim ve göç güzergahını yansıtan bir işaret olduğunu düşünüyor. Ancak farklı cilt hastalıkları nedeniyle görünür hale gelebiliyorlar. Genetik veya sonradan ortaya çıkan belirli cilt hastalıkları, Blaschko çizgilerini görünür hale getiriyor.
Çıplak gözle görülemeyen bu çizgiler ancak bazı hastalıklar sonucunda görünür hale gelibiliyor. Öte yandan Blaschko çizgilerin ultraviyole ışığın altında gözle görülebilir olduğu ifade ediliyor.
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