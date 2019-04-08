Tüm İnsanlığı Hainlikten Koruyacak Kitap!

HAİN PSİKOLOJİSİ

Kendinizi, ilişkinizi, şirketinizi, hatta ülkenizi hainlikten koruyacak potansiyel ipuçlarını farketmeniz, engellemeniz, dönüştürmeniz için... Tüm insanlığı hainlikten korumak için...

Yazar: Bu kitabı okuyan herkes çeşitli nedenlerle herhangi bir hainlik türüne uğramış ve hainliğin neden olduğu acıları çekmiştir. İşte bu yüzden, hainliğe bir daha uğramamak ve aynı acıları tekrar çekmemek için kitabı başucu kitabı yapmanız gerekir.

ARKA KAPAKTAN:

..Her ne kadar paradoksal görünse de hainlikten en çok zarar gören kişi, hainin ta kendisidir. Çünkü hainlik yapan kişi ya intihar eder ya da yaşayan ölü olarak hayatını sürdürür. Yani bir hainin hayatta kalması imkânsızdır…

…Bir hainin kendini asarak intihar etmesinin altında nasıl bir psikoloji yatmaktadır? Pişmanlık ve suçluluk psikolojisi! Her hain hainlik yaptıktan sonra pişman olur ve "Keşke yapmasaydım." der…

…Her hain bir süre sonra yaptığı hainlikten nefret etmeye başlar. Hainin ona iyilik yapanlara karşı olan nefreti kendisine döner. Bir hain tıpkı bir akrep gibi sıkışınca kendisini sokar ve intihar eder…

…Bu kitapta anlatılan hainlik psikolojisi, insanlığı hainlikten ve hainlerden korumak için sunulmuştur. Artık sırdaşına, arkadaşına, yoldaşına, meslektaşına, vatandaşına vb. ihanet eden hainler, bunu kolay kolay yapamasınlar!...