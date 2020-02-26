Tüm İran uçuşları iptal - Son Dakika

Tüm İran uçuşları iptal
6 saat önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:10 Kaynak: DHA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.
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