TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL - Son Dakika
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TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL

6 saat önce

SİVİl Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL, System.String[]

SİVİl Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil  iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.


İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:10 Kaynak: DHA
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