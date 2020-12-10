"Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı" - Son Dakika

"Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı"

10.12.2020 13:57

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücret ile ilgili yaptığı basın açıklamasında işçilerin azami çalıştırılıp ücretlerinin asgari düzeyde verildiğini söyleyerek, "Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı" dedi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, asgari ücret ile ilgili yaptığı basın açıklamasında işçilerin azami çalıştırılıp ücretlerinin asgari düzeyde verildiğini söyleyerek, "Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı" dedi.

Düzenlenen basın toplantısına Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüm-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Celal Adıgüzel, Tüm Sağlık Sendikası Genel Başkanı Muhsine Aslı Kahveci ve basın mensupları katıldı.

Asgari ücret görüşmelerinin kayıkçı yarışına dönüştüğünü söyleyen Mahmut Şahin, "Herkesin bildiği üzere, her sene sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanır ve bir sonraki senenin asgari ücretini belirler. Bunu belirleyenler bir parmak sayısı kadar kişiler. Hükümet adına Aile ve Çalışma Bakanımız, işverenler adına İşverenler Konfederasyonu Genel Başkanı ve işçiler adına da Konfederasyon Genel Başkanı bir araya gelir ve yaklaşık aileleri ile beraber 20 milyonu ilgilendiren bir hususta karar verir. Burada takip ediyoruz 15 gündür teklifler ve çeşitli söylemler var. Adeta bir kayıkçı yarışı gibi, 'Ben diğerinden daha çok istedim', 'Daha çok verdim', 'Daha çok teklif ettim' gibi tribünlere oynanan bir tiyatro sergileniyor. Her sene bu tiyatroya biz şahit oluyoruz. Aslında belirleyen 2 kişi. Hükümet adına bakan ve işverenler adına İşverenler Konfederasyonu Genel Başkanı asgari ücreti belirliyor. Gönlünüz kalmasın işçi adına da bir temsilci gelsin diye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı da davet ediliyor fakat belirleyen diğer iki kişi. Burada bu tiyatroyu oynamanın ve fiyat vermenin hiçbir anlamı yok" dedi.

İşçinin azami çalıştırılarak ücretin asgari düzeyde verilmesine karşı olduklarını söyleyen Mahmut Şahin, "Biz zaten bu komisyonun toplanma şekline de karşıyız, belirlenen ücretin adına da karşıyız. Ücretin adı asgari ücret. Asgari demek ne demek? En az, minimum demek. O 20 milyon insanı ilgilendirecek ücrette baştan bir dayatma var. En azını vereceğiz demek. Yani çalıştığının karşılığını değil de en azını vereceğiz başlangıcı ile bu komisyon toplanıyor ve fiyat da ona göre belirleniyor. Miktarın ne olacağını iyi kötü herkes biliyor. Fakat şu kadar verelim işçiye şirin görünelim diye bir işe asla girmeyeceğiz. Biz bunlara karşıyız dedik. Asgari ücret ismi değişecek, buna insani ücrete yakışır şekilde bir yasa düzenlemesi hazırlanacak. İşçiye çalışırken asla asgari bir talepte bulunmuyoruz ve en azami işi istiyoruz işçiden, en fazlasını istiyoruz fakat ücrete gelince en azını veriyoruz. Kısa ve net olarak, işin azamisini yaptırdığınız işçiye ücretin azamisini teklif edemezsiniz. Bu zulümdür ve biz bu zulümde bir taraf olmayacağız ve bir teklifte bulunmayacağız. Adı da değişebilir asgari ücret yerine 'İnsani Ücret' denir. TÜİK verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi adına gıda harcaması 2 bin 480 TL aylık. Buna kira, eğitim, sağlık ve başka sosyal faaliyetler dahil değil. Sadece yeterli beslenme adına TÜİK verileri ve siz bu miktarlarda asgari ücret belirliyorsunuz. Biz bu oyunun bir figüranı olmayacağız. Bu ismin değiştirilmesini ve bu tespit komisyonunun yeniden bu işi yapan ve o ücretle geçinen insanların bulunması noktasındaki çalışmamızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Mahmut Şahin, Asgari Ücret, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada         
11:04
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Asgari ücretin adı 'İnsani Ücret' olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei