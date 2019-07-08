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TÜM-İŞ Konfederasyonu'ndan Mızraklı'ya ziyaret

1 saat önce

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'ya tebrik ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

TÜM-İŞ Konfederasyonu'ndan Mızraklı'ya ziyaret, System.String[]
TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'ya tebrik ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Başkan Şahin, yeni görevinde başarılar dileyerek Başkan Mızraklı'yı kutladı. Başkan Mızraklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Şahin'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Mahmut Şahin, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel
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