TÜM-İŞ'ten pandemide memur ve işçilerin eşit şartlarda çalıştırılması talebi - Son Dakika

TÜM-İŞ'ten pandemide memur ve işçilerin eşit şartlarda çalıştırılması talebi

02.11.2020 16:09
TÜM-İŞ'ten pandemide memur ve işçilerin eşit şartlarda çalıştırılması talebi, System.String[]

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde memur ve işçilerin eşit şartlarda çalışmaları gerektiğini belirtti.

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde memur ve işçilerin eşit şartlarda çalışmaları gerektiğini belirtti.

Kayseri Valiliği önünde basın açıklaması yapan Şahin, ölümü ve hastalıkları hatırlatan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beraberinde birtakım başka sıkıntıları da getirdiğini söyledi.

Pandeminin hala devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu dönemde devlet memurumuz idare edilebilirmiş, bunu gördük. Evden çalıştılar, hiç gitmediler. Yüzde 70'i evde oturdu ama devlet devam etti. Yalnız şunu da öğrendik ve gördük ki hiçbir işçiye evden devam edebilirsin denmedi. Her işçi o pandemi dönemi de dahil olmak üzere sürekli işinde çalışmaya devam etti. Yani aslında işin ağırını, yükünü en alt tabanda işçilerin çektiğini herkes anlamış oldu."

Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı rehabilitasyon merkezlerindeki bakıcılardan da 10 gün kurumda kalmalarının istendiğini iddia ederek, "Neden? Tedbiren, hastalık getirilmesin. Tabii bu 10 günden önce de 4 günlük izolasyon dönemi var. Bu 4 günlük izole de kredi yurtlar kurumunda yapılıyor. Anne, baba gidiyor kredi yurtlara 4 gün çıkmıyor, 4 gün sonra işe gidiyor, 10 gün çıkmıyor. 14 günlük bir çalışma dönemi. 4 günlük izole dönemi de kredi yurtlar kurumunda olmalarına rağmen mesaiden sayılmıyor." diye konuştu.

Şahin, bu bakış açısındaki yanlışlığın fark edilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahmut Şahin, Kayseri, Kredi, Memur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜM-İŞ'ten pandemide memur ve işçilerin eşit şartlarda çalıştırılması talebi - Son Dakika


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