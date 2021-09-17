Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği 5 Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın katıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda Alaplı Şube Başkanı Kazım Uysal tekrar başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda programın açılış konuşmasını yapan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için yetkililere seslendi. Genel başkan Çalışkan, "Bizler emekliler olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Aldığımız maaşlar bizlere yetmiyor. Bin 500 TL alan emeklilerimiz var. Bu yüzden intibak yasası, sağlıkta kesilen katkı payları ve dini bayramlarda verilerin ikramiyelerin artırılması konusunda yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

"Birlik olmaya ihtiyacımız var"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olarak herkesin derneğe üye olmasını isteyen Satılmış Çalışkan, "Buradan tüm emeklilere sesleniyorum. Sayımızı arttırıp derneklerimiz üye olmamız lazım. Siyasiler derneklerin üye sayılarına bakıyorlar. Bizler saygılarımızı arttırmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Burada hepinize büyük iş düşüyor. Biz birbirimize sahip çıktığımız da bizleri yönetenler tarafından dikkate alınırız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK