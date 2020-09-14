Tüm ısrarlara rağmen maske takmamak için polise direnen kişiye 900 TL ceza - Son Dakika

Tüm ısrarlara rağmen maske takmamak için polise direnen kişiye 900 TL ceza

- Alanya'da Kaymakam Ürkmezer maske denetimi yaptı

ANTALYA - Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in koordinesinde ilçe merkezinde maske denetimi gerçekleştirildi. Maskesiz dolaşan bir kişi kendisini maske takması konusunda uyaran polise verdiği tepkisi ise şaşırttı. Polisin uyarıları rağmen maske takmamakta direnip, "Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan. Hadi ekibi çağır gelsin" diyen kişiye 900 TL ceza kesildi.

Fatih Ürkmezer'in koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Cengiz Usta, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı'nın katımıyla ilçe merkezinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte denetimlere katılan Ürkmezer, Alanya'nın en işlek caddesi olan Atatürk ve Bostancıpınarı caddelerinde esnafları tek tek gezerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Ürkmezer, maske kullanımı konusunda işletme sahipleri ve vatandaşları uyardı. Vatandaşlara maske veren Ürkmezer, korona virüs tedbirlerine uyulması yönünde hatırlatmalarda bulundu.

"Hadi ekibi çağır gelsin"

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde denetim esnasında maskesiz dolaşan T. A. isimli bir vatandaşın kendisini maske takması konusunda uyaran polise verdiği tepkisi ise şaşırttı. Polisin toplum sağlığı için maske takılması uyarısına karşı T. A., "Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu. Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz. Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyerek tepki gösterdi. Polise direnmesinin ardından gözaltına alınacağını anlayan T. A., kendisini uyaran polise, "Hadi ekibi çağır gelsin" şeklinde sözler söyleyerek hızla uzaklaşmak istedi.

900 TL ceza

Ekipler tarafından gözaltına alınan T. A. polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. T. A. hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesildikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.