Tüm ısrarlara rağmen maske takmamakta direnince 900 TL ceza kesildi - Son Dakika

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in koordinesinde ilçe merkezinde maske denetimi gerçekleştirildi. Maskesiz dolaşan bir kişinin kendisini maske takması konusunda uyaran polise verdiği tepki ise şaşırttı. Polisin uyarılarına rağmen maske takmamakta direnip, "Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan. Hadi ekibi çağır gelsin" diyen şahsa 900 TL ceza kesildi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer'in koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Cengiz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı'nın katımıyla ilçe merkezinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte denetimlere katılan Kaymakam Ürkmezer, Alanya'nın en işlek caddesi olan Atatürk ve Bostancıpınarı caddelerinde esnafları tek tek gezerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Maske kullanımı konusunda işletme sahipleri ve vatandaşları uyaran Kaymakam Ürkmezer, vatandaşlara maske de verdi.

"Hadi ekibi çağır gelsin"

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde denetim esnasında maskesiz dolaşan T.A. isimli vatandaşın kendisini maske takması konusunda uyaran polise verdiği tepki ise şaşırttı. Polisin toplum sağlığı için maske takılması uyarısına karşı T.A., "Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu. Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz. Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyerek tepki gösterdi. Polise direnmesinin ardından gözaltına alınacağını anlayan T.A., kendisini uyaran polise, "Hadi ekibi çağır gelsin" diyerek hızla uzaklaşmak istedi. Ekipler tarafından gözaltına alınan T.A., polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Şahıs, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesildikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA