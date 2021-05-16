- Tatilcilerin akın ettiği "Karasu Sahili" bu bayram boş kaldı - Son Dakika

- Tatilcilerin akın ettiği "Karasu Sahili" bu bayram boş kaldı

İnsan yoğunluğu yerini, kuş cıvıltı ve dalga seslerine bıraktı

SAKARYA - Geçtiğimiz senelerde Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte dolup taşan Karasu Sahili bu sene bomboş kaldı.

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte tatilcilerin en fazla tercih ettiği sahillerden biri olan Karasu Sahili ve sokakları bu sene boş kaldı. Koronavirüs pandemisi sebebi ile tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, tatilcilerin akınına uğrayan ilçe adeta sessizliğe büründü. Normal zamanlarda denize girebilmek için yer bulunamayan sahil bandı sessizliğe büründü. Oluşan insan yoğunluğu yerini, kuş cıvıltıları ve dalga seslerine bıraktı.