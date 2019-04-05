Tüm İstanbul'un Seçiminin İptali İçin Müracaatta Bulunulduğu Doğru Değil"
2 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Tüm İstanbul'un seçiminin iptali için müracaatta bulunulduğu bilgisi doğru değil. Büyükçekmece ilçemiz, Büyükçekmece nezdinde iptal başvurusunda bulunmuştur" dedi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, "Tüm İstanbul
'un seçiminin iptali için müracaatta bulunulduğu bilgisi doğru değil. Büyükçekmece
ilçemiz, Büyükçekmece nezdinde iptal başvurusunda bulunmuştur" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçimin iptali için müracaatta bulunduğu bilgisi doğru değil. Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili iptal başvurusunda bulunmuştur. Usulsüz seçmen kaydına ilişkin soruşturma yürütülüyor. Bunun üzerine gidilerek İlçe Seçim Kuruluna gidilmiştir. İlçe Seçim Kurulu reddetmiştir. Şuanda YSK'ya gidilmiş değildir. Gidilip gidilmeyeceği konusunda net karar verilmemiştir" dedi.
(Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:01 Kaynak: İHA
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