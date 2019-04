Tüm İtirazlarımızı Yasal Çerçeve İçinde Yaptık"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Cumhur İttifakı olarak seçime dair tüm itirazları yasal çerçevede yaptıklarını bildirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Cumhur İttifakı olarak seçime dair tüm itirazları yasal çerçevede yaptıklarını bildirdi.



Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada hakkında yer alan yersiz ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.



Seçmenlerin iradesinin tam olarak ortaya çıkması için oyların yeniden sayılması konusunda itirazlarda bulunduklarını anımsatan Minsolmaz, şunları kaydetti:



"Şu an devam etmekte olan itiraz süreci, seçimlerin tıpkı oy kullanma gibi doğal, meşru ve hukuki bir evresidir. Seçim sistemimizin de önemli bir parçasıdır. Milletimizin takdiri başımızın üstündedir ama bu demek değildir ki, 'Şu an seçim bitmiştir ve açıklanan sonuç kesin sonuçtur.' Bizler Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP olarak, Kırklareli il merkezindeki seçime dair, öncelikle ilçe seçim kuruluna, sonraki süreci de takip etmek üzere, tüm itirazlarımızı yasal çerçeve içinde yaptık.



Ben buradan tüm kardeşlerime, sonuna kadar her bir oylarının takipçisi olacağımın ve emanetlerine sahip çıkacağımın, merkez ilçe seçimlerinin doğru bir şekilde neticelendirilmesi için sürecin son noktasına kadar yasal haklarımızı kullanacağımızın sözünü veriyorum. Bu konuda kaygısı olanlar, beyanlarımızı bağlamından kopartıp, bulanık suda balık avlamaya çalışmasınlar. Bekleyip, hukukun vereceği karara saygı göstersinler.

Her seçim sonrası sonuçlara itiraz etmek, sadece ebedi muhalefet CHP'nin hakkı değildir. Siyaset hazım işidir. Yasal itirazımızı hazmedemeyenlerin karın ağrısı ve asılsız hezeyanları, itirazımızın ne kadar haklı ve sağlam gerekçeli olduğunun kanıtıdır."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'den İstanbul Seçimi İçin Son Açıklama: Fark Çok Hızlı Azalıyor, Paniğe Kapıldılar!

Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı

19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak

Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı