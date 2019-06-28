Tüm Joshua Kimmich'in 2018-2019 Asistleri
1 saat önce
Joshua Kimmich, 2018-19 kampanyası sırasında inanılmaz bir 18 asist kaydetti. Hepsine buradan göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:06
Joshua Kimmich, 2018-19 kampanyası sırasında inanılmaz bir 18 asist kaydetti. Hepsine buradan göz atın.
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