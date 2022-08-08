Edirne'den kısa kısa

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Edirne Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Eski Cami önünde dernek üyeleriyle birlikte vatandaşlara aşure dağıtan TÜMKİAD Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.

Faziletli bir ayın içinde olduklarını belirten Kurum, "Sivil toplum örgütleri bu tarz etkinliklerin içinde yer alması gerekli. Biz de muharrem ayı dolayısıyla 4 bin aşureyi Edirnelilere dağıtıyoruz." dedi.

Bulgaristan'dan gelen öğrenciler Edirne'yi gezdi

Bulgaristan'dan gelen öğrenciler Edirne Müftülüğü koordinasyonunda kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Diyanet Gençlik Koordinatörleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşılanan grup, ilk olarak Selimiye Camisi ve Eski Cami'yi gezdi.

İki günlük program kapsamında Hıdırlık Tabya, Balkan Savaşları ve II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezen grup, kentin tarihi çarşılarını da ziyaret etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Edirne Valiliği himayesinde gerçekleşen programda Bulgaristan'dan gelen öğrencilere kenti tanıttıklarını belirtti.