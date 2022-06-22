Tüm Kamu-Der Genel Başkanı Halit Önük: İşçilerin Tamamını Kadroya Alalım ve Kamuda Taşeronluğu Yasaklayalım

Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (Tüm Kamu-Der), kamuda çalışan geçici işçilerin sorunlarına dikkat çekmek için Aksaray'dan başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sona erdi. Tüm Kamu-Der Genel Başkanı Halit Önük, "Taşeron işçilerinin tamamının kadroya alınmasını istiyoruz. Bugün kamuda kadro verilmediği için devletimiz, her ay 60 milyon TL, yılda 720 milyon TL zarar ediyor… Cumhurbaşkanı, 'Aracı firmaya ne gerek var' demişti. Biz de aynısını söylüyoruz. Aracı firmayı devreden çıkarın, işçilerin maaşını zaten devlet veriyor. İşçilerin tamamını kadroya alalım ve kamuda taşeronluğu yasaklayalım" dedi.

Taşeron işçiliğin yasaklanması ve 15 Haziran'dan itibaren işsiz kalan 32 bin Milli Eğitim çalışanının sesini duyurmak için Aksaray'dan Ankara'ya yürüyen Tüm Kamu-Der üyeleri, bugün Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Tüm Kamu-Der, İşçinin Kendi Partisi (İKEP) ile birlikte CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili de katıldı.

Geçici işçilerin kadroya alınması gerektiğini söyleyen İKEP Genel Başkanı Cemal Bilgin, şunları söyledi:

"HÜKÜMET SEÇİMLERDE VERDİĞİ KADRO SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ"

"Biz, yıllardır kamuda, belediyelerde ve özelde taşeron firmalarda güvencesiz çalışan işçileriz. Hükümet seçimler öncesi söz verdiği kadrolu ve güvenceli çalışma hakkını yerine getirmediği için Adana'dan, Niğde'den, Aksaray'dan, İstanbul'dan temsili olarak Ankara'ya geldik. Meclis'e, işçi arkadaşlarımızla birlikte gittik. Bizim derdimiz, kamuda ve belediyelerde taşeron çalışmanın yasaklanması. Hükümet 2015 Haziran seçimlerinde verdiği 'taşeron işçilere kadro vereceğiz' sözünü tutmadığı için 2022 yılına kadar sabırla bekledik. Ama bir türlü AKP hükümeti verdiği sözü yerine getirmedi. Kamuda, belediyelerde ve özelde taşeron firmalarda çalışan işçi arkadaşlarımızın sesini ve sözünü daha gür bir sesle söylemek için Ankara'ya geldik. Hükümet seçimlerde verdiği kadro sözünü yerine getirmedi, onun için buradayız. Tüm taşeron işçi arkadaşlarımızın kadrolu ve güvenceli çalışmasını istiyoruz. Kamuda ve belediyelerde '4d' daimi işçi kadrosu ya da 657 devlet memuru kadrosunu istiyoruz. Kadro istiyoruz ama sosyal ve özlük haklarımızın da enflasyon altında kalmasını istemiyoruz. Kamuda ve belediyelerde ne olduğu belli olmayan bir sözleşmeli statüsü geldi. Yani ne kadrosu ne iş güvencesi belli, tüm taşeron işçilerine gerçek bir kadro verilmedi. Gerçek bir sendikalı çalışma, top iş sözleşmesi, gerçek bir kadrolu ve güvenceli çalışma istiyoruz."

"İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALALIM VE KAMUDA TAŞERONLUĞU YASAKLAYALIM"

Hükümetin seçim öncesi verdiği kadro sözünü tutmadığını hatırlatan Tüm Kamu-Der Genel Başkanı Halit Önük ise şöyle konuştu:

"Bizler, Aksaray'dan taşeron işçiliğin kamuda yasaklanması ve 32 bin Milli Eğitim çalışanının 15 Haziran'dan itibaren işsiz kaldığını anlatmak için Ankara'ya yürüdük. Milli Eğitim çalışanları, iki ay boyunca evlerine ekmek götüremeyecekler. 'Okullar kapalı, onun için çalıştırmıyoruz' diyorlar. Bizden önce işe girmiş orada çalışan hizmetli işçiler var ve 12 ay esasına göre çalışıyorlar. Dört ay önce kadroya alınanlar 12 ay çalışıyor, ama 32 bin kişiye gelince 'sizin için okullar kapalı' deniliyor. Taşeron işçilerinin tamamının kadroya alınmasını istiyoruz. Bugün kamuda kadro verilmediği için devletimiz, her ay 60 milyon TL, yılda 720 milyon TL zarar ediyor. Bir işçi üzerinden taşeron firmaya sadece 100 TL vermiş olsa 800 bin kişi üzerinden devletimiz her ay 60 milyon TL, yılda 720 milyon TL zarar ediyor. Yazıktır, günahtır. Cumhurbaşkanı, 'Aracı firmaya ne gerek var' demişti. Biz de aynısını söylüyoruz. Aracı firmayı devreden çıkarın, işçilerin maaşını zaten devlet veriyor. İşçilerin tamamını kadroya alalım ve kamuda taşeronluğu yasaklayalım. 40 bin geçici işçiliği sonlandıralım. Hepsine sürekli işçi kadrosunu verelim."

"MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARINDA TÜM KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERECEĞİZ"

Millet İttifakı iktidarında tüm taşeron işçilerin kadroya alınacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Kamuda kadro alamayan taşeron işçiler Genel Başkan'ımızı ziyaret ettiler. En başından beri, kamuda çalışan taşeron işçiler hiç gündemde yokken Genel Başkan'ımız, ilk kurultay konuşmasından bu yana taşeron işçilerin kadroya alınmasını savundu. En son 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle kamu işçileri kadroya alındı. Birçok mağdur, maalesef kadro dışı kaldı. Yaklaşık 834 bin kişi kadro bekliyor. Hakları yenilen, aynı iş kolunda çalışıp farklı uygulamada bulunulan taşeron işçilerin yanındayız. Şu andaki iktidar çözdü, çözmedi; ömrü yetmeyecek gibi gözüküyor. Millet İttifakı'nın iktidarında tüm kamuda çalışan taşeron işçilere kadro vereceğimizi buradan ilan etmek istiyoruz. Son bir ayda 34 bin, Milli Eğitim'de çalışan hizmetlinin işlerine son verildi, evlerine ekmek götüremiyorlar. Onların da hem Meclis'te takipçisi olacağız hem de partimiz takipçisi olacak."