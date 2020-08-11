Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat: "En azından 2020-2021 yılı için kantincilerden kira alınmamasını istiyoruz"

"Her şey normal ama konu eğitime gelince 'Okullar açılmasın' diyorlar"

ANKARA - Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, "Bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var. 6 aydır hiçbir gelirimiz yok. Çalışmıyoruz, işsiziz. Bu bizim mesleğimiz. Biz evimizi bu işle geçindiriyoruz" dedi.

Tüm Kantin İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Okan Fırat, kantinci esnafının 2020-2021 eğitim ve öğretim senesinde tüm hijyen şartlarını uygulayarak göreve hazır olduğuna değindi.

Covid-19 önlemleri kapsamında Mart ayında başlayan uzaktan eğitimle birlikte zor günler geçirdiklerini belirten Okan Fırat, 6 aydır işsiz konumda olduklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Yeni Normal Hayat' ismini verdiği 1 Temmuz sonrası birçok iş yerinin açıldığının altını çizen Fırat, velilere de endişe etmemeleri yönünde mesaj verdi.

"Her şey normal ama konu eğitime gelince 'Okullar açılmasın' diyorlar"

Okulların açılması yönünde çıkan tartışmalarda velilerin de ikiye bölündüğünü ifade eden Fırat, velilerin endişelerinin yersiz olduğunu belirtti. Yeni normal hayata geçişle birlikte açılan; AVM, halı saha, kafe, oyun salonları, restoran gibi işletmelerde çocukların sosyal mesafe kurallarına pek fazla uymadığına da dikkat çeken Fırat, " 'Çocuğuma herhangi bir hastalık bulaşır mı?' diyerek okullara öğrencisini yollamak istemeyen velilere şunu sormak istiyorum; 'Normalleşme süreciyle birlikte; kafelerin, internet kafelerin, halı sahalar açıldı. Veliler çocuklarını bu noktada takip edebiliyor mu?' Ben özellikle oyun konsolu bulunan kafelere gittim. Bir oyunu 4 kişi birlikte omuz omuza oynuyor. Her şey normal ama konu eğitime gelince ne hikmetse 'Okullar açılmasın' diyorlar. Ülkemizin eğitime ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.

"Paketli ürünler şu ortamda daha sağlıklı"

Okul kantinlerinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterlerinin yeniden belirlendiğini hatırlatan Fırat, Kovid-19 dönemi dolayısıyla bu genelgenin de düzenlenmesi gerektiğine değindi. Fırat, "Tabii ki öncelikle çocuklarımızın sağlığı önemli. Bir esnaf olarak devletimizin bizim de yanımızda olmasını istiyoruz. Biz çalışırken geçmişte de; bone, maske ve eldiveni kural gereği kullanıyorduk. Velilerimiz çocuklarımızı okullara gönderirken biz kantinci esnaflarına ve okullarına güvensinler. Devletimiz zaten gerekli önlemleri aldı. 2016 yılında yayımlanan 'Satışa Uygun Olmayan Ürünler' konulu bir genelgemiz var. 2016 yılındaki genelgenin biraz daha esnek hale getirilmesini istiyoruz. Bu genelgede kaplamalı ve paketli ürünlerin satışa uygun olmadığı yazıyor. Biz şu anki süreçte kaplamalı ve paketli ürünlerin daha güvenilir olduğu düşüncesindeyiz. Paketli ürünler şu ortamda daha sağlıklı. Bu genelgenin tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.