Tüm kırsal mahallelerde mıcırlama çalışma yapılacak - Son Dakika

Tüm kırsal mahallelerde mıcırlama çalışma yapılacak

26.05.2021 11:18
Tüm kırsal mahallelerde mıcırlama çalışma yapılacak, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çiftçinin üretimine büyük katkı sağlayacak arazi yollarındaki mıcırlama çalışmalarını inceledi.

TÜM KIRSAL MAHALLELERDE MICIRLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

Başkan Fadıloğlu, "Bizim bir tek derdimiz var, milletimizin hayat standardını yukarıya çıkarabilmek. Bizim bu noktada asıl amacımız, çiftçi kardeşlerimizin arazilerine çok daha rahat şekilde ulaşıp, buralardan gelir elde etmesi" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kırsal bölgede bulunan mahallelerin tarımsal üretimini arttırmak adına bugüne kadar açmış olduğu binlerce kilometrelik arazi yollarında mıcırlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte arazi yolu mıcırlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Fadıloğlu, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, çiftçilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

BIRAKIN TRAKTÖRÜ HAYVANLARLA DAHİ GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geçtiğimiz dönem başlatmış olduğumuz arazi yolları çalışmalarını mıcırlamalarıyla ilgili eksik olan bölgelerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle Bayatlı Mahallemiz de çok geniş bir yüzölçümüne sahip ve topoğrafyası çok bozuk. İlk burada yol açma çalışmalarını gerçekleştirdik ama mıcırlamada sıkıntılar vardı. O dönemde eksik kalan yerlerle birlikte Şehitkamil Belediyesine bağlı bütün köylerimizde arazi mıcırlama çalışmalarını tamamlanana kadar devam ettireceğiz. Tabi gittiğimiz yerlerde eksik kalan yerlerin de arazi yolu açma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bizim asıl amacımız, çiftçi kardeşlerimizin arazilerine çok daha rahat şekilde ulaşıp, buralardan gelir elde etmesi. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar hiçbir ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde işlerini yapmaya gayret gösteriyorlar. Normal şartlarda şu üzerinde bulunduğumuz yer, eğer ıslah edilmemiş olsa, bırakın traktörü hayvanlarla dahi gelmek mümkün değildi. Ama gördüğümüz boş bir yerde de insanlar hazineden araziyi kiralamışlar, buralara ceviz ağaçları dikmişler, bundan daha güzel bir şey olamaz. Biz de bu organizasyona bu şekilde yolla destek veriyorsak ne mutlu bize. Bizim bir tek derdimiz var, milletimizin hayat standardını yukarıya çıkarabilmek. Bu konuda da emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BÖYLE HİZMETLER YAPAN BİR BELEDİYE BAŞKANI GÖRMEDİK

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Bayatlı Mahalle Muhtarı Cengiz Şaki, "Belediyecilik demek, bu demek. Biz daha önce böyle hizmetler yapan bir Belediye Başkanı görmedik. Allah, Başkanımızdan daima razı olsun. Yaklaşık 25 kilometre hem arazı yolu açıldı hem de mıcırlaması yapılıyor. Çiftçilerimiz, bu sayede arazilerine araçlarıyla birlikte kolaylıkla ulaşıyor. Ben, Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm kırsal mahallelerde mıcırlama çalışma yapılacak

Murat Özgüler, Şehitkamil, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tüm kırsal mahallelerde mıcırlama çalışma yapılacak - Son Dakika


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